Экономист Сизов и гендиректор инфоагентства Федяков оценили рост цен на продукты в России и мире

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28 ноября 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

продуктовый магазин, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Экономист Андрей Сизов и генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков в разговоре с журналистами в субботу, 28 ноября, оценили рост цен на продукты в России и мире в 2020 году.

Ранее стало известно, что инфляция в продовольственном секторе побила рекорд 2016 года. Согласно последней информации, цены на продукты в России в текущем году росли в четыре раза быстрее, чем в ЕС: рост в январе-октябре достиг 4,1%, а в Евросоюзе – 1,4%.

Андрей Сизов в разговоре со "Свободной прессой" сообщил, что в 2020 году рубль сильно девальвировался, что оказало существенное влияние на продовольственный рынок. Именно поэтому цены в России растут быстрее, чем на Западе.

Эксперт подтвердил информацию о том, что в стране подорожает растительное масло, отметив, что во всем мире начался сильный рост цен на этот продукт. Экономист также заметил, что в этом году был неурожай подсолнечника в России и Украине, которые являются основными мировыми производителями подсолнечного масла. Затем на рост мировых экспортных цен наложилась девальвация рубля, вследствие чего увеличение стоимости этого товара на розничном рынке будет продолжаться.

Генеральный директор информационного агентства INFOLine Иван Федяков в свою очередь заметил, что сильнее всего до конца года вырастут цены на импортные продукты. В России, по словам специалисты в этом году был неплохой урожай, вследствие чего российские товары не подвержены сильному риску увеличения стоимости.