Правительство России одобрило проект о ежемесячных выплатах на детей до трех лет

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28 ноября 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство России

ножки младенца, pixabay.com

Правительство России одобрило проект распоряжения о ежемесячных выплатах в связи с рождением первого ребенка, а также появлением на свет третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет.

Согласно последней информации, данный проект направлен на обеспечение ежемесячными выплатами семей, в которых появился (родился или был усыновлен) первый ребенок, а также родился третий или последующие дети, пока им не исполнится три года.

Кроме того, данный документ регламентирует осуществление единовременной выплаты после рождения первого ребенка и предоставление маткапитала после появления второго в регионах России, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа.