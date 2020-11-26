Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсий
26 ноября 2020, 14:02[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсии на год, до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты россиян с 2014 года направляются в страховую часть, идут на выплаты нынешним пенсионерам.
Согласно действующему закону, норма действует до 2021 года. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году. Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.
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