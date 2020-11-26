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Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсий

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсий
фото: pixabay.com

Госдума приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсии на год, до конца 2023 года.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере шести процентов от зарплаты россиян с 2014 года направляются в страховую часть, идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Согласно действующему закону, норма действует до 2021 года. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022 году.
Документ продлевает положение этой нормы до конца 2023 года.

Госдума сегодня, 26 ноября, приняла закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы.

ИЧ

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