В Госдуме раскрыли приоритеты федерального бюджета на 2021–2023 гг, закон о котором принят 26 ноября

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26 ноября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: сайт Госдумы

фото с сайта Госдумы

Госдума сегодня, 26 ноября, приняла закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы. В Госдуме раскрыли приоритеты главного финансового документа страны, который прошел третье чтение.

Ключевыми приоритетами бюджета на предстоящие три года стали Послания Президента, обозначенные им национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами.

На ЖКХ выделяется 424,5 млрд руб., на образование — 1,08 трлн руб., на здравоохранение — 1,1 трлн руб., на социальную политику — 6,05 трлн руб. Финансовое обеспечение развития пенсионной системы составит 3,2 трлн руб. На реализацию восьми федеральных целевых программ направляется 325,1 млрд руб.

В документе, опубликованном на сайте Госдумы, указано, что закон предусматривает рост доходов бюджета с 18,8 трлн рублей в 2021 году до 20,6 трлн в 2022 году и 22,3 трлн в 2023 году.

Расходы составят 21,52 трлн рублей в 2021 году, 21,88 трлн рублей и 23,67 трлн рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. В результате дефицит образуется в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.