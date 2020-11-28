ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

За сутки в России скончались 510 человек с COVID-19

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 510 человек с COVID-19
лаборатория, Peter Steffen/dpa

В России за минувшие сутки подтвердили 510 смертей людей с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 76 человек с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 70 – в Санкт-Петербурге. С начала пандемии жертвами заболевания на территории России стали 39 068 человек.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 27 100.

ЕТ

Армия

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский заявил в интервью «МК», что миф о сверхэффективности турецких «Байрактаров», это все рассуждения непрофессионалов, которые судят по картинках.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью