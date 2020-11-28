За сутки в России скончались 510 человек с COVID-19
28 ноября 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]
В России за минувшие сутки подтвердили 510 смертей людей с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 76 человек с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 70 – в Санкт-Петербурге. С начала пандемии жертвами заболевания на территории России стали 39 068 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения COVID-19 в РФ увеличилось на 27 100.
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