ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В России выявили 27 100 новых случаев заражения COVID-19

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили 27 100 новых случаев заражения COVID-19
пробирки, Ddp Images/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 27 100. Об этом сообщили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Отмечается, что у 5 724 (21,1 процента) зараженных не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии на территории РФ выявили 2 242 633 случая заболевания.

ЕТ

Армия

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Виктор Мураховский развенчал миф об эффективности турецких дронов

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский заявил в интервью «МК», что миф о сверхэффективности турецких «Байрактаров», это все рассуждения непрофессионалов, которые судят по картинках.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью