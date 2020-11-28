В России выявили 27 100 новых случаев заражения COVID-19

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28 ноября 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Ddp Images/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 27 100. Об этом сообщили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Отмечается, что у 5 724 (21,1 процента) зараженных не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии на территории РФ выявили 2 242 633 случая заболевания.