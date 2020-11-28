В России выявили 27 100 новых случаев заражения COVID-19
28 ноября 2020, 10:39[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 27 100. Об этом сообщили утром в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Отмечается, что у 5 724 (21,1 процента) зараженных не зафиксировано каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии на территории РФ выявили 2 242 633 случая заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.