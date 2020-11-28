Sohu: будущее появление у армии России комплексов С-500 может изменить правила ведения войны

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28 ноября 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Появление в будущем у армии Российской Федерации зенитных ракетных комплексов С-500 может изменить правила ведения войны. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал Sohu, С-500 будет способен поражать одновременно десять баллистических целей. Также отмечается, что благодаря широкому набору ракет и усовершенствованной радиолокационной системе российская система ПВО сможет, в частности, противостоять истребителям и низкоорбитальным спутникам.

Среди других преимуществ комплекса – высокая скорость развертки.

Резюмируя, авторы китайского ресурса спрогнозировали, что будущее появление С-500 на вооружении армии РФ может изменить правила ведения войны.

Согласно информации, обнародованной на текущей неделе, создание комплекса завершится в следующем году. С соответствующим заявлением выступили в ВКС РФ.

Ранее в субботу сайт Avia.pro написал, что американский эсминец, вторгшийся в российские воды в районе Калининграда, обманул отечественных военных.