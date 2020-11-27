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Футболист сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусом

, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Футболист сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусом
Алексей Миранчук. Фото: Инстаграм Алексея Миранчука

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы футбольного клуба «Аталанта» из Бергамо, в котором сейчас играет футболист.

Также сообщается, что тесты на COVID-19 игроки «Аталанты» прошли накануне. После того, как стал известен результат анализа Миранчука, футболиста «незамедлительно отправили на изоляцию».

Ранее сообщалось, что чемпионат Исландии по футболу был остановлен из-за пандемии COVID-19.

ДВа

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