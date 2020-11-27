Губернатора Ставропольского края завалили рекламными постами и роликами

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27 ноября 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Владимиров. Инстаграм главы СК

Три дня назад губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии на телевидении пообещал размещать в своем аккаунте в Instagram рекламные посты, тем самым, продвигая краевое предпринимательство.

27 ноября Владимиров заявил, что не будет превращать свой аккаунт в Instsgram в рекламную площадку для предпринимателей региона.

Он написал, что после прямой линии получил немало обращений от предпринимателей нашего края по поводу размещения у меня в Инстаграм информации об их предприятиях, услугах и так далее.

«Скажу прямо: говоря о готовности поддержать ставропольский бизнес, я, конечно же, не имел в виду превращение своей страницы в рекламную площадку. Но я по-прежнему готов и буду оказывать помощь тем, кто сегодня оказался в наиболее трудной ситуации и действительно нуждается в поддержке. Вплоть до размещения здесь соответствующего поста», – написал ставропольский губернатор.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье упростили процедуру похорон умерших от коронавируса мусульман.