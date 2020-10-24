На Ставрополье упростили процедуру похорон умерших от коронавируса мусульман

В связи с распространением коронавируса мусульмане Ставропольского края упростили процедуру похорон для погибших от болезни людей.
По словам муфтия региона Мухаммада-хаджи Рахимова, по существующим обычаям мусульманина обязаны обмыть, завернуть в саван и похоронить.
«Мусульмане в любой точке земного шара следуют этим законам. В связи с ситуацией процедура максимально упрощена: умерших от коронавируса выдают из больницы в черных целлофанах, над ними проводится упокойная молитва и тут же хоронят», – рассказал муфтий.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье люди ежедневно умирают от коронавируса.
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