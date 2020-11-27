Мурашко заявил, что вакцинацию смогут пройти и пенсионеры, и группа риска
27 ноября 2020, 19:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России никто не останется без прививок от коронавируса.
«Пожилых людей и пациентов из групп риска мы тоже провакцинируем», – сказал он, подразумевая под группой риска в том числе и страдающих хроническими заболеваниями.
По его словам, вакцинацию пройдут пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и люди старшего возраста. Министр подчеркнул, что вакцинация будет добровольной, ее начнут в декабре-январе, в первую очередь прививки получат медицинские работники и педагоги.
Мурашко также отметил, что чем раньше начать вакцинацию, тем лучше. По расчетам Минздрава РФ, прививку от коронавируса сделают десятки миллионов россиян.
Ранее глава Минздрава РФ предположил, что эпидемия коронавируса в РФ может завершиться в следующем году.
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