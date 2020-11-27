Эксперт Зоммер назвал популистским решение приостановить индексации окладов госслужащим

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27 ноября 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Госдума на пленарном заседании приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года.

Директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества Института инновационного развития Денис Зоммер считает это популистской мерой.

«Это скорее популистская мера, чтобы указать, что мы и себя урезали», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что не все госслужащие получают высокую оплату труда, и индексация в условиях кризиса важна и пенсионеру, и служащему. Тоже самое, по его словам, во всех сферах. К примеру, сокращение медучреждений не привело к улучшению качества медобслуживания.

Ранее сообщалось, в каких регионах России чиновники получают самые высокие зарплаты.