Эксперт Зоммер назвал популистским решение приостановить индексации окладов госслужащим

Госдума на пленарном заседании приняла закон о приостановлении индексации окладов госслужащих до 1 января 2022 года.
Директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества Института инновационного развития Денис Зоммер считает это популистской мерой.
«Это скорее популистская мера, чтобы указать, что мы и себя урезали», – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что не все госслужащие получают высокую оплату труда, и индексация в условиях кризиса важна и пенсионеру, и служащему. Тоже самое, по его словам, во всех сферах. К примеру, сокращение медучреждений не привело к улучшению качества медобслуживания.
Ранее сообщалось, в каких регионах России чиновники получают самые высокие зарплаты.
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