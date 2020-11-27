Мошенники взяли на «вооружение» подложные телефонные номера полиции

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27 ноября 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД

Полиция Московской области предупредила о случаях телефонного мошенничества с использованием номеров, которые копируют контактные данные с сайта ГУ МВД по Подмосковью.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками полиции, сообщают жертвам, что сотрудники банка, которые якобы входят в состав преступной группы, оформили на их паспортные данные заявку на получение кредита, сообщает «МИР 24».

Затем аферисты советуют гражданам обратиться в банк, чтобы помочь службе безопасности выявить «злоумышленников» и не дать им завладеть деньгами, предлагая для перевести средства граждан на «страховые ячейки».

В ГУ МВД по Подмосковью предупредили, что полицейские никогда по телефону не интересуются расчетными счетами граждан и иными сведениями, которые составляют банковскую тайну.

Ранее эксперт перечислил данные, которые могут узнать мошенники по номеру телефона.