Доктор медицинских наук Кубышкин считает, что ситуация с COVID-19 в РФ может стабилизироваться к лету
27 ноября 2020, 16:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется к лету.
По мнению Анатолия Кубышкина, при подключении вакцинации есть шанс пройти критическую точку пандемии к следующему лету.
Ученый, однако, отметил, что коронавирус нового типа к этому моменту никуда не денется, но, вероятно, ситуация "более менее" стабилизируется.
Профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом "Эпидемиология" в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова в свою очередь заметила, что у пандемии сейчас тенденций к снижению нет. По ее мнению, вопросом номер один в настоящий момент является создание коллективного иммунитета.
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