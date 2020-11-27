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Доктор медицинских наук Кубышкин считает, что ситуация с COVID-19 в РФ может стабилизироваться к лету

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Доктор медицинских наук Кубышкин считает, что ситуация с COVID-19 в РФ может стабилизироваться к лету
COVID-19, pixabay.com

Проректор Крымского федерального университета им. Вернадского по научной деятельности Анатолий Кубышкин считает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется к лету.

По мнению Анатолия Кубышкина, при подключении вакцинации есть шанс пройти критическую точку пандемии к следующему лету.

Ученый, однако, отметил, что коронавирус нового типа к этому моменту никуда не денется, но, вероятно, ситуация "более менее" стабилизируется.

Профессор, доктор медицинских наук, заведующая курсом "Эпидемиология" в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ им. Вернадского Мунивер Гафарова в свою очередь заметила, что у пандемии сейчас тенденций к снижению нет. По ее мнению, вопросом номер один в настоящий момент является создание коллективного иммунитета.

ЕТ

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