В России могут запретить демонстрировать лица нацистских военных преступников
27 ноября 2020, 15:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.
Предлагается установить запрет на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».
Исключение, согласно пояснительной записке к документу, предлагается сделать лишь для случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.
Ранее сообщалось, что в России могут усилить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете.
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