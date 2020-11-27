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В России могут запретить демонстрировать лица нацистских военных преступников

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России могут запретить демонстрировать лица нацистских военных преступников
Фото: сайт ГД

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Предлагается установить запрет на «публичное демонстрирование изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».

Исключение, согласно пояснительной записке к документу, предлагается сделать лишь для случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Ранее сообщалось, что в России могут усилить ответственность за реабилитацию нацизма в интернете.

ДВа

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