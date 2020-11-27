Синоптик: В декабре Москву накроет антициклон «Сибиряк»

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27 ноября 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Москва, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей и гостей столицы о том, что с середины следующей недели циклон «Таня» сменит антициклон «Сибиряк». По его словам, он принесет малооблачную, солнечную, сухую погоду и усиление морозов до – 12 градусов.

«Со 2 числа, со среды, и далее всю следующую неделю будет антициклон Сибирский. "Сибиряк" принесет малооблачную, сухую погоду и усиление морозов до минус 7 - минус 12 ночью, минус 2 - минус 7 днем. Это вторая половина следующей недели, ближе к выходным. С приходом зимы календарной придет и зима метеорологическая», - пояснил он.

Тишковец отметил, что температура «вернется в климатическое русло», и снежный покров сразу станет нормальным. Он добавил, что сибирский антициклон стабилизирует ситуацию и приведет все параметры к тем метеорологическим рамкам, которые характерны для начала декабря.

«Сибирский антициклон иногда называют более правильно Монгольский антициклон. Эта империя монгольского антициклона охватит большую часть нашей страны, своим западным крылом продавится к нам в Центральную Россию, вытесняя все облака, осадки в восточно-европейские страны. У нас это будет сопровождаться постепенным улучшением погоды и усилением морозов», - заключил эксперт.