Синоптики: Циклон «Таня» станет причиной плохой погоды в Москве

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26 ноября 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

снег, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили о приближающемся циклоне «Таня» в четверг, 26 ноября. Отмечается, что он принесет в Московский регион осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Циклон «Таня», который уже завтра накроет Петербург новой волной тепла, а в пятницу доберется до Москвы. С приближением его атмосферных фронтов в столичном регионе погода начнет портиться уже завтра. В четверг днем окрепнет ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, не исключены гололедные явления», - уточнили синоптики.

Однако после ночных морозов от - 1 до - 3 градусов столбики термометров уйдут в плюс. В сообщении говорится, что в пятницу в Москве на фоне пасмурной и ветреной погоды с осадками преимущественно в виде дождей вернутся оттепели, но температура повысится от +1 до + 3 градусов. При этом в выходные осадки ослабеют, атмосферное давление станет расти и днем на улице потеплеет до 0.

«Такой температурный режим по-прежнему выше средних многолетних значений и отстает от календаря на 2-2,5 недели. А значит, рассчитывать на рост сугробов пока не стоит», - добавили в организации.