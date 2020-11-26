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Синоптики прогнозируют в Москве в четверг ледяные дожди

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Синоптики прогнозируют в Москве в четверг ледяные дожди
фото: pixabay.com

Снег и ледяной дождь вечером возможны в четверг, 26 ноября, в Москве. Прогноз погоды предоставил  ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, погода в столице сегодня будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Температура воздуха в мегаполисе составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - минус 1 - плюс 3. Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду. По прогнозу специалиста по погоде, временами будет идти мокрый снег, ближе к вечеру возможны ледяные дожди.
Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Отметим, последствия ледяного дождя уже несколько дней устраняют в Приморье.

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