Синоптики прогнозируют в Москве в четверг ледяные дожди

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26 ноября 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Снег и ледяной дождь вечером возможны в четверг, 26 ноября, в Москве. Прогноз погоды предоставил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным синоптика, погода в столице сегодня будет определяться влиянием тёплого атмосферного фронта. Температура воздуха в мегаполисе составит от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье - минус 1 - плюс 3. Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду. По прогнозу специалиста по погоде, временами будет идти мокрый снег, ближе к вечеру возможны ледяные дожди.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Отметим, последствия ледяного дождя уже несколько дней устраняют в Приморье.