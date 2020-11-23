На острове Русский организовали полевые кухни

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23 ноября 2020, 08:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Полевые кухни, фото: vk.com/vlcpress

В Приморье полевую кухню развернули на острове Русский во Владивостоке. Остров оказался отрезанными после закрытия моста из-за обледенения вант и падения льда. Движение по мосту на остров Русский закрыли утром в субботу, 21 ноября, и не открыли до сих пор.

В понедельник, 23 ноября, утром на улицу Экипажная военные доставили полевую кухню. Всем желающим раздают гречневую кашу с тушенкой, наливают горячий чай. В очередь за едой выстроились около 15 человек, - передает РИА Новости.

Вторая полевая кухня на Русском развернута в поселке Поспелово.

Пресс-служба Тихоокеанского флота сообщила, что военные развернули 10 полевых кухонь во Владивостоке - на улицах Калинина, Полярная, Борисенко, Черемуховая, в санатории "Океанский" и на острове Русский. Горячей едой накормят более двух тысяч человек.

Людей на материк вывозит паром. Судно вмещает 20 автомобилей. Мостовики не могут пока вести восстановиться работы. Ванты должны оттаять. Сегодня температура во Владивосток - минус 5 градусов.

Также люди, несколько десятков жителей острова Русский, большинство из них пенсионеры, собрались в ожидании газовых баллонов, плиток и питьевой воды, раздачу которых объявили власти города накануне. В мэрии уточнили, что газ, печки и вода будут после обеда.

Открытие моста несколько раз переносили. По последним данным, открытие моста на остров Русский во Владивостоке перенесли на 25 ноября.

20 ноября в Приморском крае свыше 150 тысяч человек остались без электроэнергии, воды и тепла из-за обрушившегося на регион циклона и ледяного дождя.