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В Приморье тысячи людей остались без света из-за ледяного дождя и циклона. В крае могут ввести режим ЧС

, 09:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Приморье тысячи людей остались без света из-за ледяного дождя и циклона. В крае могут ввести режим ЧС
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Приморском крае свыше 150 тысяч человек остались сегодня без электроэнергии, воды и тепла из-за обрушившегося на регион циклона и ледяного дождя.  Руководитель Дальневосточной распределительной сетевой компании Сергей Чутенко рассказал, что повреждения носят лавинообразный характер, а прогнозировать сроки восстановления электроснабжения сложно.

По информации специалиста, сильные порывы ветра не позволяют электромонтажникам работать на высоте. Если им и удается подняться на столб, их буквально сдувает ветром. Лед на проводах приводит к их обрыву и повторным отключениям электричества.

Жители Приморского края делятся, что такого не видели никогда. Все во льду - деревья, автомобили, порванные провода, поваленные деревья.

В перинатальном центре и госпитале ветеранов подключают дизельные генераторы, которые обеспечат электроснабжение в медучреждениях.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил режим ЧС во Владивостоке.  По словам Кожемяко, ситуация ухудшается. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные, организовать работу по расчистке улиц, оказать помощь энергетикам по устранению аварий.

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