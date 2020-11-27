1 декабря в Москве выпадет семь сантиметров снега

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27 ноября 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В грядущий вторник, 1 декабря, в Москву придет холодный фронт со снегопадами. Предполагается, что в начале следующей недели в столице Российской Федерации выпадет до 7 сантиметров снега.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу, 27 ноября, отметил, что с приходом на территорию Москвы календарной зимы снежный покров восстановится и поднимется примерно до 7 сантиметров только за один день – 1-е декабря.

Синоптик также подчеркнул, что температура воздуха и в дневное, и в ночное время будет составлять ноль градусов.