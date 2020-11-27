ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

1 декабря в Москве выпадет семь сантиметров снега

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

1 декабря в Москве выпадет семь сантиметров снега
снегопад в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В грядущий вторник, 1 декабря, в Москву придет холодный фронт со снегопадами. Предполагается, что в начале следующей недели в столице Российской Федерации выпадет до 7 сантиметров снега.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу, 27 ноября, отметил, что с приходом на территорию Москвы календарной зимы снежный покров восстановится и поднимется примерно до 7 сантиметров только за один день – 1-е декабря.

Синоптик также подчеркнул, что температура воздуха и в дневное, и в ночное время будет составлять ноль градусов.

ЕТ

В мире

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Замминистра ДНР Безсонов: у республик Донбасса достаточно «сюрпризов», чтобы закончить историю армии Украины

Судя по всему, военные успехи Азербайджана в Нагорном Карабахе воодушевили украинское руководство. Об этом в своем Telegram-канале написал Даниил Безсонов, заместитель министра информации непризнанной ДНР.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью