МЧС: экстренное предупреждение о тумане и гололедице в Москве
26 ноября 2020, 23:01[ «Аргументы Недели» ]
МЧС России предупредило москвичей и гостей столицы о тумане и гололедице с вечера четверга до утра пятницы. Экстренное предупреждение распространила пресс-служба ведомства в четверг, 26 ноября.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет: местами в Москве, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 9 утра 27 ноября, ожидается туман с видимостью 500-700 метров. Местами гололедица», - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендует значительно снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.
Ранее синоптики сообщили о приближающемся циклоне «Таня» в четверг, 26 ноября. Он принесет в Московский регион осадки в виде мокрого снега и дождя.
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