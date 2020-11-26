МЧС: экстренное предупреждение о тумане и гололедице в Москве

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26 ноября 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ]

деревья, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

МЧС России предупредило москвичей и гостей столицы о тумане и гололедице с вечера четверга до утра пятницы. Экстренное предупреждение распространила пресс-служба ведомства в четверг, 26 ноября.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: местами в Москве, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 9 утра 27 ноября, ожидается туман с видимостью 500-700 метров. Местами гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендует значительно снизить скорость при управлении автомобилем и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Ранее синоптики сообщили о приближающемся циклоне «Таня» в четверг, 26 ноября. Он принесет в Московский регион осадки в виде мокрого снега и дождя.