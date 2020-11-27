Депутат Лысаков удивился «скромностью» россиян в запросах о будущей пенсии

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

копилка, фото: pixels.com

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») прокомментировал опрос россиян о том, какую пенсию они хотели бы получать для обеспечения комфортной жизни в старости.

«Ёлки-палки! Людей попросили фактически помечтать и назвать любую сумму, при которой им было бы комфортно жить. И кроме финансистов, программистов и строителей, обозначивших более-менее нормальную сумму, лишь каждый пятый (!) замахнулся, понимаете, на 30−40 и 40−50 тысяч рублей! Невероятная смелость, переходящая в распущенность. А остальные, которых 80%??? 20−25 и 25−30 тысяч рублей?!» - высказал он.

Лысаков отметил, что результаты опроса могут дать психологический портрет общества. По его словам, «скромность» респондентов, скорее всего старшего поколения, «последний оплот нынешней системы». При этом он заметил, что россияне находятся в безысходности и ограничены в своих мечтаниях.