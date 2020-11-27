РБК: россияне определили размер пенсии для комфортной старости

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

деньги, фото: pixabay.com

Россияне рассказали, какого размера пенсии им будет достаточно для комфортной жизни в старости. Опрос проводился среди представителей различных профессий.

Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей – им необходимо больше 100 тысяч рублей в месяц. Среди респондентов такой ответ дали 23% работников IT-сферы, 20% - строителей и 22% - финансистов.

Однако медики, учителя, работники кафе и ресторанов заявили, что им будет достаточно от 40 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц. Так ответили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

При этом каждый пятый работник производства хотел бы получать от 30 до 40 тыс. руб. в месяц.

Генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка Александр Зарецкий считает, что опрашиваемых объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60–65 лет.