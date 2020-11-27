Мельников рассказал о состоянии бывшего замглавы ФСИН Максименко в ИВС: Он отказывается признать вину
27 ноября 2020, 12:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший задержанного накануне бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко в изоляторе утром 27 ноября, сообщил, что тот провёл ночь в ИВС №1 ГУ МВД. По его словам, он отказывается признавать свою вину.
«Валерий Максименко был доставлен в ИВС на Петровке, 38 вчера вечером. Ночь он провёл один в камере, соседей у него пока нет. Выглядит он плохо, явно подавлен, сказал, что вечером у него подскочило давление и в ИВС ему выдали необходимые лекарства», - поделился ответственный секретарь ОНК с RT.
Мельников добавил, что в ИВС правилами не предусмотрены телевизоры, холодильники и электрочайники.
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