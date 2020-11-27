ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мельников рассказал о состоянии бывшего замглавы ФСИН Максименко в ИВС: Он отказывается признать вину

, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Мельников рассказал о состоянии бывшего замглавы ФСИН Максименко в ИВС: Он отказывается признать вину
наручники, фото: pixabay.com

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший задержанного накануне бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко в изоляторе утром 27 ноября, сообщил, что тот провёл ночь в ИВС №1 ГУ МВД. По его словам, он отказывается признавать свою вину.

«Валерий Максименко был доставлен в ИВС на Петровке, 38 вчера вечером. Ночь он провёл один в камере, соседей у него пока нет. Выглядит он плохо, явно подавлен, сказал, что вечером у него подскочило давление и в ИВС ему выдали необходимые лекарства», - поделился ответственный секретарь ОНК с RT.

Мельников добавил, что в ИВС правилами не предусмотрены телевизоры, холодильники и электрочайники.

БА

В мире

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины

Депутат Рады Кузьмин озвучил национальную идею Украины: «Кто больше нагадит русским», тот и патриот

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что Запад навязал Украине ложную национальную идею. По его словам, Киев – не субъект международной политики, а объект.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью