Задержали бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко

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26 ноября 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Валерий Максименко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов ведомства.

«… возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко. Он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")», - пояснила она.

По данным следствия, в 2018 году Максименко незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)» между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу» ФСИН России. Отмечается, что строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения.

Следователи считают, что не была исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей. Петренко добавила, что в эксплуатацию не введено 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов.

Проводятся проверка, направленная на сбор и закрепление доказательной базы.

Валерий Максименко занимал должность заместителя директора ФСИН с 2016 по 2020 гг.