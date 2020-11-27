Эксперт Дробиз оценил призыв не продавать спиртное 1 и 2 января

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27 ноября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

бутылки, фото: pixabay.com

Глава Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз прокомментировал предложение члена Общественной палаты и руководителя организации «Трезвая Россия» Султана Хамзаева не продавать алкогольные напитки в России с 1 по 2 января. Таким способом он хочет сократить нагрузку на «скорую помощь», сообщает kp.ru.

«Я не хочу комментировать глупость, потому что тем самым мы ее только множим. Это напоминает рассказ Михаила Задорнова про последний вагон. Поскольку в авариях больше всего страдает последний вагон, то давайте поезда будут ездить без последнего вагона и будет хорошо», - высказал он.

Дробиз отметил, что запрет только увеличит уровень закупок. По его словам, зная, что 1 и 2 января спиртное продаваться не будет, люди приобретут товар заранее, причем в 1,5-2 раза больше, чем обычно, «на всякий случай».

«А потом все, что было куплено, будет, естественно, выпито. Так что продажи и потребление только вырастут», - заключил он.