В России за сутки скончались 496 человек с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

27 ноября 2020, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки в России скончались 496 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа в России стали 38 558 человек.

Ранее сегодня стало известно, что на территории Российской Федерации впервые выявили более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки – 27 543. Общее число заболевших с начала эпидемии составило к настоящему моменту 2 215 533.