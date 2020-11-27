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В России за сутки скончались 496 человек с COVID-19

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

В России за сутки скончались 496 человек с COVID-19
анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки в России скончались 496 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в общей сложности с начала пандемии жертвами коронавируса нового типа в России стали 38 558 человек.

Ранее сегодня стало известно, что на территории Российской Федерации впервые выявили более 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки – 27 543. Общее число заболевших с начала эпидемии составило к настоящему моменту 2 215 533.

ЕТ

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