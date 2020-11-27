Психолог Булгакова рассказала, как справиться с паникой во время пандемии COVID-19

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27 ноября 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, pixabay.com

Психолог, социолог Анастасия Булгакова сообщила, что доктора в последнее время все чаще стали обращать внимание на взаимосвязь стресса и развития COVID-19. Эксперт рассказала, как "не потерять себя" в период пандемии.

Булгакова отметила, что по телевидению гражданам транслируют информацию о том, что смерть пациента с коронавирусом является страшной, что в аптеках не хватает лекарств, что скорая помощь не успеет приехать вовремя. Все это, по словам специалиста, провоцирует панику, на фоне которой запускаются процессы других внутренних болезней.

Психолог в беседе с Радио Sputnik отметила, что справиться с паническими состояниями можно. Людям следует сохранять культурную, социальную и природную составляющие психического здоровья, пытаться адекватно мыслить, отличать ложь от правды и не становиться членом стада, а быть личностью. Булгакова порекомендовала взять себя в руки и не замыкаться только на дистанционном общении.