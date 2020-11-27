В России антиковидные меры в работе школ и детсадов хотят продлить до 2022 года

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27 ноября 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

класс, фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Роспотребнадзор предложил продлить санитарно-эпидемиологические правила в школах и детских садах до января 2022 года. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 ... слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года», - говорится в постановлении.

В документе идет речь об антиковидных мерах в работе школ, детских садов, лагерей, учреждений дополнительного образования и игровых комнат в торговых центрах. В период пандемии запрещено проводить массовые мероприятия с участием нескольких групп или классов, заниматься школьникам в разных кабинетах. Также должна регулярно проводиться уборка помещений, измеряться температура при входе, а в учреждении установлены антисептики.

Однако постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой не обязывает переводить учеников на дистанционное обучение. Данное решение оставили на глав регионов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор продлил масочный режим до 2022 года.