«ВКонтакте» начал помечать страницы умерших пользователей

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26 ноября 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

смартфон, фото: pixabay.com

Администрация социальной сети «ВКонтакте» приняла решение отдельно помечать страницы умерших пользователей. Теперь родственники могут обратиться в службу поддержки, чтобы удалить страницу или оставить в качестве «памяти для близких».

«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись: "Страница умершего человека"», - пояснили в компании.

Также представители соцсети отметили, что для подтверждения смерти пользователя родственники должны предоставить фотографию свидетельства о смерти.

Ранее эксперт рассказал, что происходит с аккаунтами умерших людей.