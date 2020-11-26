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«ВКонтакте» начал помечать страницы умерших пользователей

, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

«ВКонтакте» начал помечать страницы умерших пользователей
смартфон, фото: pixabay.com

Администрация социальной сети «ВКонтакте» приняла решение отдельно помечать страницы умерших пользователей. Теперь родственники могут обратиться в службу поддержки, чтобы удалить страницу или оставить в качестве «памяти для близких».

«Мы добавили специальное обозначение страниц умерших пользователей. Теперь вместо даты и времени последнего визита в ВК пользователи увидят в профиле надпись: "Страница умершего человека"», - пояснили в компании.

Также представители соцсети отметили, что для подтверждения смерти пользователя родственники должны предоставить фотографию свидетельства о смерти. 

Ранее эксперт рассказал, что происходит с аккаунтами умерших людей. 

БА

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