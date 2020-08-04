4 августа 2020, 08:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Прайм
Популярность и широкий охват населения привел к тому, что в соцсетях появилось много заброшенных аккаунтов, хозяева которых либо забыли про них, либо умерли. Что происходит с аккаунтами умерших людей рассказал эксперт Роскачества Антон Куканов.
Специалист отметил, что родственники и друзья нередко сохраняют страницу умершего человека в память о нем. В ответ на это крупные компании предлагают различные способы, как ухаживать за аккаунтом близких.
«Так, Facebook дает пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост еще при жизни. Наследником может стать, показав документы, и член семьи. Также существует возможность полностью удалить аккаунт человека по запросу родственников умершего», - сказал Куканов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.