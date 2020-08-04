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4 августа 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Соцсети. Фото: pixabay.com

Популярность и широкий охват населения привел к тому, что в соцсетях появилось много заброшенных аккаунтов, хозяева которых либо забыли про них, либо умерли. Что происходит с аккаунтами умерших людей рассказал эксперт Роскачества Антон Куканов.

Специалист отметил, что родственники и друзья нередко сохраняют страницу умершего человека в память о нем. В ответ на это крупные компании предлагают различные способы, как ухаживать за аккаунтом близких.

«Так, Facebook дает пользователям выбрать доверенного человека, который унаследует доступ к странице, и написать прощальный пост еще при жизни. Наследником может стать, показав документы, и член семьи. Также существует возможность полностью удалить аккаунт человека по запросу родственников умершего», - сказал Куканов.