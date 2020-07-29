Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google

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29 июля 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

Google. Фото: pixabay.com

Давно известно, что многие корпорации собирают данные о пользователях, включая геолокацию и обсуждаемые темы. Эксперт Роскачества Антон Куканов рассказал, как сохранить приватность и при этом не отказываться от Google.

«В Google-аккаунте есть мастер настроек приватности, где можно отключить персонализированный поиск, очистить историю приложений и веб-поиска, запретить отслеживание исходящего трафика и др. Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность», - научил специалист.

Куканов добавил, что Google собирает многие сведения при помощи разных приложений и сервисов, значительная часть которых, как правило, оказывается ненужной.