Собянин ответил на вопрос о работе московского метро в новогоднюю ночь
26 ноября 2020, 19:42[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти приняли решение не закрывать метрополитен в новогоднюю ночь. Отмечается, что заведения общественного питания будут открыты до 23.00.
«В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».
Собянин выразил надежду, что у местных жителей и гостей столицы будет возможность «свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой». Градональчник напомнил, что в Москве не будут проводиться массовые праздничные мероприятия.Однако город украсят в преддверии новогодних праздников.
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