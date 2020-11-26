Собянин ответил на вопрос о работе московского метро в новогоднюю ночь

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26 ноября 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ]

украшения, фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти приняли решение не закрывать метрополитен в новогоднюю ночь. Отмечается, что заведения общественного питания будут открыты до 23.00.

«В новогоднюю ночь мы работу метро пока также не закрываем, хотя в некоторых регионах принято решение о закрытии общественного транспорта в новогоднюю ночь», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин выразил надежду, что у местных жителей и гостей столицы будет возможность «свободно передвигаться в новогоднюю ночь и любоваться новогодней Москвой». Градональчник напомнил, что в Москве не будут проводиться массовые праздничные мероприятия. Однако город украсят в преддверии новогодних праздников.