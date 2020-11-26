Собянин оценил информацию о «закрытии» Москвы из-за коронавируса

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26 ноября 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о введении полного локдауна на территории столицы. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

«Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы "закрывали" Москву по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», - пояснил он.

Собянин отметил, что никаких планов по закрытию секторов экономики нет.

Ранее в Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России.