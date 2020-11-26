Собянин оценил информацию о «закрытии» Москвы из-за коронавируса
26 ноября 2020, 18:56[ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал слухи о введении полного локдауна на территории столицы. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 24».
«Слухи ходят словно мухи, вы знаете, мы "закрывали" Москву по слухам и в июле, и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и сейчас с декабря, но видите, мы ориентируемся не на слухи и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», - пояснил он.
Собянин отметил, что никаких планов по закрытию секторов экономики нет.
Ранее в Кремле назвали сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России.
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