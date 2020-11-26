Минсельхоз предлагает разрешить рекламировать вино в России

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26 ноября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Госдума может в 2021 году рассмотреть вопрос о разрешении рекламы вина.

В Минсельхозе сообщили, что речь идет о туристических баннерах, которые будут расположены вдоль дорог для того, чтобы путешественники заезжали на винодельни.

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, указанные поправки уже находятся в Госдуме. Она также отметила, данное предложение связано с развитием этнотуризма в России.

«К этому надо относиться аккуратно, потому что вино - это алкоголь и рекламу могут видеть дети», - заметила она.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат ГД Геннадий Онищенко оценил предложение общественности запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.