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Сторонники здорового образа жизни в будущем смогут получить кэшбек от государства

, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Сторонники здорового образа жизни в будущем смогут получить кэшбек от государства
Фото: сайт ГД

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о пропаганде здорового образа жизни.

Согласно проектируемой норме, налогоплательщик будет иметь право при расчете НДФЛ на налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов в пределах 120 тысяч рублей в год. Максимальный размер налогового вычета при этом составит 15 600 рублей в год.

«Таким образом, предлагаемый налоговый вычет является своеобразным кэшбеком от государства, призванным стимулировать граждан к занятию физической культурой и спортом», – сказал председатель профильного думского комитета Борис Пайкин.

Ранее Пайкин предложил развивать в России скейтбординг.

ДВа

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