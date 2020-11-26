Сторонники здорового образа жизни в будущем смогут получить кэшбек от государства
26 ноября 2020, 15:11[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о пропаганде здорового образа жизни.
Согласно проектируемой норме, налогоплательщик будет иметь право при расчете НДФЛ на налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов в пределах 120 тысяч рублей в год. Максимальный размер налогового вычета при этом составит 15 600 рублей в год.
«Таким образом, предлагаемый налоговый вычет является своеобразным кэшбеком от государства, призванным стимулировать граждан к занятию физической культурой и спортом», – сказал председатель профильного думского комитета Борис Пайкин.
Ранее Пайкин предложил развивать в России скейтбординг.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.