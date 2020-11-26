Сторонники здорового образа жизни в будущем смогут получить кэшбек от государства

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26 ноября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о пропаганде здорового образа жизни.

Согласно проектируемой норме, налогоплательщик будет иметь право при расчете НДФЛ на налоговый вычет в размере фактически произведенных расходов в пределах 120 тысяч рублей в год. Максимальный размер налогового вычета при этом составит 15 600 рублей в год.

«Таким образом, предлагаемый налоговый вычет является своеобразным кэшбеком от государства, призванным стимулировать граждан к занятию физической культурой и спортом», – сказал председатель профильного думского комитета Борис Пайкин.

Ранее Пайкин предложил развивать в России скейтбординг.