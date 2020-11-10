Пайкин заявил, что в России нужно развивать скейтбординг

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10 ноября 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Пайкин. Фото: сайт ГД РФ

Глава Комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин предлагает развивать скейтбординг как вид спорта.

По его словам, скейтбординг появился на улицах и долгое время носил статус неформального вида спорта. Теперь же он официально признан и проводятся международные соревнования.

«Важно на законодательном уровне обеспечить создание инфраструктуры, подготовку профессиональных тренеров, чтобы наши райдеры могли на высоком уровне защищать честь России на международных соревнованиях», ‒ считает парламентарий.

Скейтбординг включен в Олимпийскую программу в Токио.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости поддержки киберспорта.