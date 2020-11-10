Пайкин заявил, что в России нужно развивать скейтбординг
10 ноября 2020, 17:24[ «Аргументы Недели» ]
Глава Комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин предлагает развивать скейтбординг как вид спорта.
По его словам, скейтбординг появился на улицах и долгое время носил статус неформального вида спорта. Теперь же он официально признан и проводятся международные соревнования.
«Важно на законодательном уровне обеспечить создание инфраструктуры, подготовку профессиональных тренеров, чтобы наши райдеры могли на высоком уровне защищать честь России на международных соревнованиях», ‒ считает парламентарий.
Скейтбординг включен в Олимпийскую программу в Токио.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости поддержки киберспорта.
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