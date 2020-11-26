В Петербурге водитель на машине «Фольксваген» сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми

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26 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Петербурге в четверг, 26 ноября, утром водитель автомобиля «Фольксваген поло» сбил на пешеходном переходе женщину с двумя маленькими детьми. Трехлетняя девочка и шестимесячный мальчик получили травмы. Их мама не пострадала чудом.

ДТП произошло около дома №54 по Шпалерной улице. Видеозапись аварии попала в сеть.

По данным представителей ГУ МВД по Петербургу и области, автомобиль наехал на коляску с ребенком и девочку, которых переводила по пешеходному переходу женщина. На видео запечатлено, как женщина, держащая за руку дочь, катила коляску, аккуратно вышла на нерегулируемую «зебру». Посмотрев по сторонам, женщина поняла, что подъезжающая машина ее пропустит, начала переходить дорогу. Но водитель на притормозил, не остановился, наехал на семью.

Автомобиль снес малышку и коляску. Судя по видео, коляска с грудным ребенком пролетела над проезжей частью, а девочка отлетела на несколько метров.

Дети получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. Мать находится в больнице с малышами. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

В соцсети пишут, что детей сбил молодой человек - музыкант-виртуоз, учится в консерватории. Он готов материально помочь пострадавшим.

Напомним, в городе Наро-Фоминске Московской области мужчина на автомобиле Cadillac в пятницу, 6 ноября, насмерть сбил парня и девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться с места происшествия. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главку по Московской области проверить информацию СМИ о ДТП с участием сына миллионера, сбившего насмерть ребят в Подмосковье