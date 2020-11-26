Министр спорта РФ заявил, что Марадона помог популяризации чемпионата мира по футболу в России
26 ноября 2020, 14:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил вклад аргентинца Диего Марадоны в популяризацию чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
По его словам, Марадона всегда очень по-доброму относился к коллегам из СССР и России и «был действительно символом и легендой футбола».
«Я считаю, что благодаря Марадоне многие мальчишки пришли в спорт. Очень будет всем его не хватать, но он сыграл свою положительную роль в развитии и популяризации футбола как мирового вида спорта. И всегда был очень надежным в отношениях с нашей страной», - сказал министр.
Марадона скончался в возрасте 60 лет в среду. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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