Экономист Жуковский считает, что пенсионная система не обеспечивает достаточным уровнем дохода

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26 ноября 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: сайт ГД

Российская пенсионная система по сути является банкротом. Так считает экономист Владислав Жуковский.

По его словам, система объективно не справляется со своей главной социальной функцией обеспечения пенсионеров достаточным уровнем дохода. Он отметил, что по всем опросам, свыше 90% респондентов не довольны выплатами.

«За последние 20 лет пенсионную систему реформировали несколько раз. И после каждой последующей реформы уровень жизни пенсионеров только снижается», – сказал эксперт.

Жуковский также считает, что в условиях развития цифровизации, вообще непонятно зачем нужен ПФР.

«Пенсию можно перечислять напрямую на банковскую карту без ПФР. Мы все, ИП, ООО, самозанятые платим налоги в электронном виде, сдаем отчетность тоже. Достаточно иметь базу данных. Это даст огромную ежегодную экономию», – считает эксперт.

Ранее сообщалось, что россиянки смогут отзывать маткапитал с накопительной части пенсии.