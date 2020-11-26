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Аргументы Недели Общество 13+

В Краснодаре активистку осудили за сотрудничество с "нежелательной организацией"

, 12:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре активистку осудили за сотрудничество с
Фото: facebook.com/lady.michruk

В Краснодаре прошёл суд над активисткой Яной Антоновой. Ей вменяют сотрудничество с "нежелательной организацией" "Open Russia".

Согласно материалам дела, Яна публиковала у себя в соцсетях материалы "Открытой России", которая признана нежелательной на территории РФ.

Решением суда активистка получила штраф в пятнадцать тысяч рублей. До этого её уже трижды привлекали к административной ответственности и один раз к уголовной. Девушка получала наказание в виде штрафов и обязательных работ.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о проведении обысков у сторонников "Открытой России" в Краснодарском крае. Оперативники  заподозрили в сотрудничестве с "нежелательной организацией" ряд кубанских активистов и деятелей. 

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