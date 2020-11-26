В Краснодаре активистку осудили за сотрудничество с

Аргументы Недели → Общество 13+

26 ноября 2020, 12:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: facebook.com/lady.michruk

В Краснодаре прошёл суд над активисткой Яной Антоновой. Ей вменяют сотрудничество с "нежелательной организацией" "Open Russia".



Согласно материалам дела, Яна публиковала у себя в соцсетях материалы "Открытой России", которая признана нежелательной на территории РФ.



Решением суда активистка получила штраф в пятнадцать тысяч рублей. До этого её уже трижды привлекали к административной ответственности и один раз к уголовной. Девушка получала наказание в виде штрафов и обязательных работ.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о проведении обысков у сторонников "Открытой России" в Краснодарском крае. Оперативники заподозрили в сотрудничестве с "нежелательной организацией" ряд кубанских активистов и деятелей.