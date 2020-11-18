У сторонников

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18 ноября 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Жителя Краснодара Леонида Малявина заподозрили в сотрудничестве с нежелательной в России британской организацией "Open Russia", а недавно возбудили уголовное дело.



"КП-Кубань" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что Малявин в течение двух лет участвовал в тайных собраниях организации и занимался распространением информационных материалов в соцсетях. В июне 2020 фигуранта предупредили о том, что деятельность "Открытой России" и ее проектов влечёт уголовную ответственность, однако, как пишут СМИ, активист не принял во внимание слова оперативников и теперь в отношении него ведётся следствие.



После того, как следователи занялись Малявиным, обыски начались и у других оппозиционеров. Так, под подозрение попали: координатор МРОО "Экологическая вахта по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха, муниципальный депутат Ейска Александр Коровайный, активисты Виктор Чириков и Леонид Запрудин.