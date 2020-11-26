Макарская ответила на критику Собчак туалета в Свято-Троицкой Сергиевой лавре: «Сергиев Посад не принял Ксению Анатольевну»

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26 ноября 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Свято-Троицкая Сергиева лавра, фото: Галина Богданова

Певица Виктория Макарская ответила на критику телеведущей Ксении Собчак города Сергиев-Посада и туалета в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Светская львица заметила в Лавре и в самом городе таблички на китайском языке, обратила внимание, что посещение туалета можно оплатить paypalом по карте. Но туалет она назвала «очком».

Не нашла достойных ресторанов в подмосковном городке.

Виктория Макарская с супругом - известным певцом Антоном Макарским и детьми живут в Сергиев-Посаде. И переезжать в другое место не собираются, - сообщает Teleprogramma.pro. Артистка встала на защиту своего города. Макарская считает, что «красота в глазах смотрящего».

По словам Виктории, она не удивлена тем, что Собчак не заметила уютных кафе и сделал фото «очка». «Мы не удивлены, потому что знаем: на святом месте Бог показывает каждому человеку его внутреннее состояние. По всему видно, что православное сердце России — город Сергиев Посад — «не принял» Ксению Анатольевну и, похоже, даже ослепил на время пребывания в городе, потому что совершенно невозможно пройти мимо уютнейших кафе и ресторанчиков, которые славятся своим роскошным дизайном и вкуснейшей кухней», - рассказала Виктория.

Макарская лично побывала в туалете рядом с Лаврой. «С огромными пандусами, современный, чистый, и не с «очком», по санитарным нормативам, с «чашей Генуя». Все-таки два миллиона посетителей в год, поэтому унитазы в таких местах ставить просто нельзя», — рассказала певица.

Ксения Собчак поделилась впечатлениями от поездки с мужем в Сергиев Посад.