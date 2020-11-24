Внутренний туризм, как ОЧКО-втирательство. Сергиев-Посад разочаровал Собчак

Аргументы Недели → Туризм 13+

24 ноября 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

В Сергиевом Посаде поражает обилие табличек на китайском языке и отсутствие других цивилизованных признаков туристического города. Зато за туалет типа «очко» можно заплатить paypalом по карте.



Российская телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак поделилась в своём блоге на сайте «Эхо Москвы» впечатлениями от поездки в Сергиев Посад.



Ксения была в восторге от подарка супруга. Особое впечатление произвела Троице-Сергиева Лавра. Древний комплекс гигантского масштаба, очень красивые и монументальные строения, старинная иконопись, а вот сам город сильно расстроил, сообщила Ксения. В нём нет того, что бы позволило претендовать на центр туризма, хотя Лавра является местом мирового паломничества. Сюда постоянно едут туристы со всего света.



В Суздале, к примеру, совершенно другая картина. Там множество ресторанов, сувенирных магазинов, новых домиков. В Сергиевом Посаде даже туалеты для паломников на уровне прошлого века, но зато заплатить за их посещение 15 рублей можно бесконтактно смартфоном. К тому же в городе нет хорошего уютного кафе. Получается, Лавра устроена очень красиво, а вот всё что вокруг неё - самое обычное. О каком развитии внутреннего туризма можно говорить? Какое-то ОЧКО-втирательство.



