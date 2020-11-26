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Калашников рассказал, на что жалуются в местах лишения свободы

, 11:42 [ «Аргументы Недели» ]

Калашников рассказал, на что жалуются в местах лишения свободы
Александр Калашников. Фото: сайт ФСИН

Директор ФСИН России Александр Калашников сообщил о получении чуть более 230 тысяч обращений от граждан, содержащихся в учреждениях службы.

Он отметил, что, несмотря на снижение числа граждан, содержащихся в местах лишения свободы, количество обращений остается стабильно высоким, сообщает RT.

Наибольшее число обращений связано с оказанием медицинской помощи, переводом отбывающих наказание ближе к дому, трудоустройством и неправомерным водворением в штрафные изоляторы.

Ранее были названы самые популярные в местах лишения свободы книги.

ДВа

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