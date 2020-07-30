Названы самые популярные в местах лишения свободы книги
30 июля 2020, 15:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных.
На первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Второе и третье место заняли «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо».
В топ-10 вошли «Война и мир», «Три мушкетера», «Братья Карамазовы», «Отверженные», «Тихий Дон», «Анна Каренина» и «Воскресение». Кроме Толстого и Дюма, осужденным нравятся Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Гоголь, Донцова и Солженицын. Что касается стихов, то предпочтение отдают Есенину, Блоку, Ахматовой и Цветаевой.
Ранее сообщалось, что «Ростех» и ФСИН могут потратить около 6 млрд рублей на цифровизацию российских тюрем.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.