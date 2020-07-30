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Названы самые популярные в местах лишения свободы книги

, 15:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Названы самые популярные в местах лишения свободы книги
Книги. Фото: Pixabay

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ составила рейтинг самых читаемых книг среди осужденных.

На первом месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Второе и третье место заняли «Преступление и наказание» и «Граф Монте-Кристо».

В топ-10 вошли «Война и мир», «Три мушкетера», «Братья Карамазовы», «Отверженные», «Тихий Дон», «Анна Каренина» и «Воскресение». Кроме Толстого и Дюма, осужденным нравятся Драйзер, Ремарк, Акунин, Яхина, Гоголь, Донцова и Солженицын. Что касается стихов, то предпочтение отдают Есенину, Блоку, Ахматовой и Цветаевой.

Ранее сообщалось, что «Ростех» и ФСИН могут потратить около 6 млрд рублей на цифровизацию российских тюрем.

ДВа

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