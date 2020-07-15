«Ростех» и ФСИН могут потратить около 6 млрд руб. на цифровизацию российских тюрем

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Фото: соцсети

«Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросили у государства 5,8 млрд руб. на цифровизацию уголовно-исправительной системы. При этом известно, что у ФСИН уже есть цифровой партнер в лице Сбербанка. Некоторые эксперты считают, что при рассмотрении этого проекта речь идет в первую очередь о недопущении утечек информации о пытках в колониях.

В письме, отправленном Владимиру Путину гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и директором ФСИН Александром Калашниковым, содержится просьба о предоставлении 5,8 млрд руб. на цифровизацию уголовно-исправительной системы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Авторы предполагают, что цифровизация позволит исключить незаконные действия сотрудников ФСИН по отношению к заключенным, помешать противозаконной связи спецконтингента с внешней средой, повысить уровень охраны, побороть коррупцию в тюрьмах, отслеживать спецтранспорт и заключенных, координировать производственно-экономическую деятельность исправительных учреждений, а также «минимизировать манипулирование НКО информацией об условиях содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей».

По части цифровизации с ФСИН уже активно сотрудничает Сбербанк. По словам первого зампреда правления банка Александра Ведяхина, в нескольких учреждениях ФСИН уже «пилотируются» биометрические решения кредитной организации, а также реализуется совместный проект трудовой адаптации, в котором осужденные занимаются разметкой данных и обучением искусственного интеллекта (ИИ) распознавать рукописный текст и изображения.

Некая цифровизация в системе ФСИН уже присутствует, но, как отмечают эксперты, степень ее развития очень отличается в разных регионах. Некоторые правозащитники утверждают, что в ряде колоний цифровые сервисы существуют лишь номинально, либо ими не умеют пользоваться.

«Не во всех колониях можно получить электронные письма или удаленно заказать продукты. Обычно это работает в Москве и других крупных городах. А в Костроме или Вологде даже не все сотрудники умеют пользоваться электронной почтой. Возьмите, например, историю с пытками в Ярославской области. Почему видео с регистраторов утекли в сеть? Потому что сотрудники ФСИН не умели пользоваться компьютерами и заставляли заключенных работать вместо себя», - отметил волонтер «Руси сидящей» Руслан Вахапов.

Некоторые правозащитники считают, что одной из целей централизованной цифровизации ФСИН является предотвращение утечки информации о пытках в колониях.

«ФСИН пытается не допустить скандалов, аналогичных ярославскому. И решает это сразу по двум направлениям: с одной стороны, обещает большую открытость из-за цифровизации, с другой - уверяет, что проблемы связаны не с поведением самих сотрудников, которые избивают заключенных, а с НКО, которые делают такие факты достоянием гласности», - отмечает главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.