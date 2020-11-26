Рязанский рассказал об идее расширить возможности получения бесплатного высшего образования

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26 ноября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Валерий Рязанский. Фото: сайт СФ

Чем больше в стране образованных людей, тем лучше, а инициативу о праве получения второго бесплатного образования можно было бы поддержать. Так считает первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что сейчас закон ограничивает такое право, речь идёт о приобретаемом первом образовании. Но государству, по его словам, следовало бы в этой части определить, по каким видам дисциплин и по каким видам отраслевых задач нужно организовывать это дополнительное образование, сообщает RT.

По словам Рязанского, если дело касается медицины или «каких-то дополнительных и очень важных для развития экономики страны отраслей», то в этом есть смысл.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дать право получения бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое получено на коммерческой основе.

Ранее сообщалось, что российские студенты требуют пересчитать стоимость обучения из-за перехода на дистанционку.