Центры занятости в России могут перейти на новый стандарт обслуживания

Центры занятости в России будут перепрофилированы в государственные кадровые агентства. Соответствующее заявление сделал министр труд и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Новые организации должны будут помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю. Ожидается, что все службы занятости будут модернизированы до конца 2023 года.
Министр отметил, что государственные кадровые агентства будут предоставлять максимальное количество услуг в электронном формате за счет единой цифровой платформы. Кроме того, организации смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении закон об удаленной работе.
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