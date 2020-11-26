ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Центры занятости в России могут перейти на новый стандарт обслуживания

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Центры занятости в России могут перейти на новый стандарт обслуживания
Фото: сайт ГД

Центры занятости в России будут перепрофилированы в государственные кадровые агентства. Соответствующее заявление сделал министр труд и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Новые организации должны будут помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю. Ожидается, что все службы занятости будут модернизированы до конца 2023 года.

Министр отметил, что государственные кадровые агентства будут предоставлять максимальное количество услуг в электронном формате за счет единой цифровой платформы. Кроме того, организации смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении закон об удаленной работе.

ДВа

В мире

Экс-глава управления СБУ Василий Вовк: Украина может разделиться на княжества в случае получения Донбассом особого статуса

Экс-глава управления СБУ Василий Вовк: Украина может разделиться на княжества в случае получения Донбассом особого статуса

Наделение Донбасса особым статусом может привести к разделу Украины на княжества. С соответствующим прогнозом выступил Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью