Центры занятости в России могут перейти на новый стандарт обслуживания

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26 ноября 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: сайт ГД

Центры занятости в России будут перепрофилированы в государственные кадровые агентства. Соответствующее заявление сделал министр труд и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Новые организации должны будут помогать построить оптимальную карьеру соискателю и набрать штат работодателю. Ожидается, что все службы занятости будут модернизированы до конца 2023 года.

Министр отметил, что государственные кадровые агентства будут предоставлять максимальное количество услуг в электронном формате за счет единой цифровой платформы. Кроме того, организации смогут предлагать соискателям вакансии по всей стране.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении закон об удаленной работе.